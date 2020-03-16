В ДТП в Азербайджане погиб пешеход

В ДТП в Азербайджане погиб пешеход

16 марта, 2020 20:12

https://report.az/storage/news/d842003009706314d43ce2c41c404813/718aeb39-8339-47bb-a0cd-3cacfd7ed781_292.jpg В Ширвани произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена сегодня вечером. Автомобиль марки "Mercedes" сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте аварии. По факту ведется расследование.

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