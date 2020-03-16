В ДТП в Азербайджане погиб пешеход

В Ширвани произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена сегодня вечером.
Автомобиль марки "Mercedes" сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте аварии.
По факту ведется расследование.
В Ширвани произошло ДТП с летальным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена сегодня вечером.
Автомобиль марки "Mercedes" сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте аварии.
По факту ведется расследование.
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