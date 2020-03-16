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В ДТП в Азербайджане погиб пешеход

В ДТП в Азербайджане погиб пешеход

В Ширвани произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, авария отмечена сегодня вечером. 

Автомобиль марки "Mercedes" сбил пешехода. От полученных травм он скончался на месте аварии. 

По факту ведется расследование. 

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