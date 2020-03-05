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В ДТП в Азербайджане погиб 11-месячный ребенок

В ДТП в Азербайджане погиб 11-месячный ребенок

В Саатлинском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого погиб 11-месячный ребенок.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент отмечен на пролегающем через территорию района отрезке магистральной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе. 

По предварительной информации, местный житель Джейхун Шаммедов потерял управление за рулем автомобиля марки "Жигули" и, съехав с дороги, врезался в бордюр.

В результате ДТП погиб находившийся на руках у матери 11-месячный Угур Шаммедов. 

По факту ведется расследование. 

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