В ДТП в Азербайджане погиб 11-месячный ребенок

В Саатлинском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого погиб 11-месячный ребенок.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент отмечен на пролегающем через территорию района отрезке магистральной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе.
По предварительной информации, местный житель Джейхун Шаммедов потерял управление за рулем автомобиля марки "Жигули" и, съехав с дороги, врезался в бордюр.
В результате ДТП погиб находившийся на руках у матери 11-месячный Угур Шаммедов.
По факту ведется расследование.