В ДТП в Азербайджане погиб 11-месячный ребенок

В Саатлинском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого погиб 11-месячный ребенок.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент отмечен на пролегающем через территорию района отрезке магистральной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе.

По предварительной информации, местный житель Джейхун Шаммедов потерял управление за рулем автомобиля марки "Жигули" и, съехав с дороги, врезался в бордюр.

В результате ДТП погиб находившийся на руках у матери 11-месячный Угур Шаммедов.

По факту ведется расследование.