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    В ДТП в Астаре пострадали 3 человека

    По факту ведется расследование© Report

    Астара. 3 мая. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло ДТП.

    Как сообщает южное бюро Report, на пролегающем через село Чайоба отрезке магистральной дороги Алят-Астара столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "Tofaş".

    В результате ДТП пострадали 3 человека - житель Астары Ганбаров Эмин Балоглан оглу 1991 г.р., жители Билясувара Оруджев Мухтар Юсиф оглу 1990 г.р. и Аббасов Эльмар Имамверди оглу 1989 г.р.

    Они доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу. Один из потерпевших является сотрудником Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

    По факту ведется расследование. 

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