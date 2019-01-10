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    В ДТП в Агдаме пострадал водитель

    Агдам. 10 января. REPORT.AZ/ В Агдаме произошло ДТП, в результате которого пострадал 1 человек. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент отмечен на проспекте Гейдара Алиева. 

    Столкнулись два автомобиля марки ВАЗ-2107. В результате аварии один из водителей получил травмы. 

    Факт расследуется отделением Государственной дорожной полиции отдела полиции Агдамского района. 

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