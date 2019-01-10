В ДТП в Агдаме пострадал водитель

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Агдам. 10 января. REPORT.AZ/ В Агдаме произошло ДТП, в результате которого пострадал 1 человек.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент отмечен на проспекте Гейдара Алиева.
Столкнулись два автомобиля марки ВАЗ-2107. В результате аварии один из водителей получил травмы.
Факт расследуется отделением Государственной дорожной полиции отдела полиции Агдамского района.
Valeh DadaşovАвтор новости