В ДТП в Агдаме пострадал водитель

Агдам. 10 января. REPORT.AZ/ В Агдаме произошло ДТП, в результате которого пострадал 1 человек.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент отмечен на проспекте Гейдара Алиева.

Столкнулись два автомобиля марки ВАЗ-2107. В результате аварии один из водителей получил травмы.

Факт расследуется отделением Государственной дорожной полиции отдела полиции Агдамского района.