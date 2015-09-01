​В ДТП с участием угнанного автомобиля два человека погибли, двое ранены

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия в Маштаге два человека погибли, двое ранены. Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел Азербайджана.

В поселке Маштага Сабунчинского района столкнулись автомобиль, за рулем которого находился житель поселка Эльман Агаев, автомобиль марки Priora, принадлежащий жителю поселка Пярвизу Хадыеву и автомобиль марки Man, управляемый жителем Сабирабадского района Агагулу Абасовым. В результате Э.Агаев и пассажир Ровшан Гулиев скончались на месте, остальные два пассажира госпитализированы.

П.Хадыев обратился в 14-е отделение полиции с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля марки Priora.

По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции ведется расследование.