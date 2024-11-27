В ДТП с участием машины скорой помощи в Лянкяране пострадали три человека

В ДТП с участием машины скорой помощи в Лянкяране пострадали три человека

Машина скорой помощи, перевозившая пациента из Астары в Лянкяран, попала в ДТП.

https://static.report.az/photo/f73262d4-d8aa-31be-8dd0-7bcd46793e86.jfif https://static.report.az/photo/f73262d4-d8aa-31be-8dd0-7bcd46793e86.jfif

Машина скорой помощи, перевозившая пациента из Астары в Лянкяран, попала в ДТП. Как сообщает Report , инцидент произошел в селе Дигях Лянкяранского района. Автомобиль экстренней службы столкнулся с кроссовером Hyundai Tucson, которым управлял житель села Шаглакючя Лянкяранского района Натиг Балакиши оглу Шарифзаде. В ДТП травмы различной степени тяжести получили находившаяся в скорой пациентка из Астаринского района Агабаджи Асад гызы Ахмедова, 1956 года рождения, а также сопровождавшие ее родственники - Эльнара Эльсевяр гызы Ахмедова, 1977 года рождения, и Самир Ракиф оглу Ибрагимов, 1988 года рождения. Пострадавшие доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал