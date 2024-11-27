В ДТП с участием машины скорой помощи в Лянкяране пострадали три человека

Машина скорой помощи, перевозившая пациента из Астары в Лянкяран, попала в ДТП.
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Автомобиль экстренней службы столкнулся с кроссовером Hyundai Tucson, которым управлял житель села Шаглакючя Лянкяранского района Натиг Балакиши оглу Шарифзаде.
В ДТП травмы различной степени тяжести получили находившаяся в скорой пациентка из Астаринского района Агабаджи Асад гызы Ахмедова, 1956 года рождения, а также сопровождавшие ее родственники - Эльнара Эльсевяр гызы Ахмедова, 1977 года рождения, и Самир Ракиф оглу Ибрагимов, 1988 года рождения.
Пострадавшие доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.