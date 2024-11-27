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В ДТП с участием машины скорой помощи в Лянкяране пострадали три человека

В ДТП с участием машины скорой помощи в Лянкяране пострадали три человека Машина скорой помощи, перевозившая пациента из Астары в Лянкяран, попала в ДТП.
Происшествия
27 ноября 2024 г. 02:20
В ДТП с участием машины скорой помощи в Лянкяране пострадали три человека

Машина скорой помощи, перевозившая пациента из Астары в Лянкяран, попала в ДТП.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Дигях Лянкяранского района.

Автомобиль экстренней службы столкнулся с кроссовером Hyundai Tucson, которым управлял житель села Шаглакючя Лянкяранского района Натиг Балакиши оглу Шарифзаде.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили находившаяся в скорой пациентка из Астаринского района Агабаджи Асад гызы Ахмедова, 1956 года рождения, а также сопровождавшие ее родственники - Эльнара Эльсевяр гызы Ахмедова, 1977 года рождения, и Самир Ракиф оглу Ибрагимов, 1988 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda təcili yardım avtomobili qəzaya düşüb, yaralılar var

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