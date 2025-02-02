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В ДТП с грузовиком в Масаллы погиб один, пострадали три человека

В ДТП с грузовиком в Масаллы погиб один, пострадали три человека В ДТП в селе Сярчувар Масаллинского района погиб один, пострадали три человека.
Происшествия
2 февраля 2025 г. 16:19
В ДТП с грузовиком в Масаллы погиб один, пострадали три человека

В ДТП в селе Сярчувар Масаллинского района погиб один, пострадали три человека.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел на магистрали Алят-Астара.

Согласно информации, легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Сутамурдов Лянкяранского района Керимов Расул Аликрам оглу, 1953 года рождения, наехал сзади на движущуюся в том же направлении фуру.

В результате ДТП водитель легковушки скончался, находившиеся в транспортном средстве пассажиры Керимов Рамин Расул оглу, 1977 года рождения, Керимова Сейда Этибар гызы, 1986 года рождения, и Керимов Я., 2018 года рождения, получили различные травмы. Они доставлены в Масаллинскую районную центральную больницу.

По предварительной версии, причиной аварии стал густой туман.

В связи с фактом ведется расследование.

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