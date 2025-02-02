В ДТП с грузовиком в Масаллы погиб один, пострадали три человека

В ДТП в селе Сярчувар Масаллинского района погиб один, пострадали три человека.
Как передает южное бюро
Согласно информации, легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Сутамурдов Лянкяранского района Керимов Расул Аликрам оглу, 1953 года рождения, наехал сзади на движущуюся в том же направлении фуру.
В результате ДТП водитель легковушки скончался, находившиеся в транспортном средстве пассажиры Керимов Рамин Расул оглу, 1977 года рождения, Керимова Сейда Этибар гызы, 1986 года рождения, и Керимов Я., 2018 года рождения, получили различные травмы. Они доставлены в Масаллинскую районную центральную больницу.
По предварительной версии, причиной аварии стал густой туман.
В связи с фактом ведется расследование.