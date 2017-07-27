 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ДТП попала карета скорой помощи, госпитализировавшая пациентов из Евлахской ЦРБ

    Машина скорой медицинской помощи пришла в негодность

    Мингячевир. 27 июля. REPORT.AZ/ Одна из машин скорой медицинской помощи, госпитализировавшая больных из сгоревшей Евлахской центральной районной больницы в Мингячевирскую городскую больницу, попала в ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, случай произошел на улице Насими в городе Мингячевир.

    Так, госпитализировавшая больных из Евлахской центральной районной больницы карета скорой помощи с государственным регистрационным знаком 90-JX-682 на высокой скорости вышла из под управления и врезалась в ограждение на обочине дороги.

    В результате автомобиль скорой помощи пришел в состояние негодности. Находившийся в машине скорой помощи больной был доставлены в больницу на такси.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi