В ДТП попала карета скорой помощи, госпитализировавшая пациентов из Евлахской ЦРБ

Мингячевир. 27 июля. REPORT.AZ/ Одна из машин скорой медицинской помощи, госпитализировавшая больных из сгоревшей Евлахской центральной районной больницы в Мингячевирскую городскую больницу, попала в ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, случай произошел на улице Насими в городе Мингячевир.

Так, госпитализировавшая больных из Евлахской центральной районной больницы карета скорой помощи с государственным регистрационным знаком 90-JX-682 на высокой скорости вышла из под управления и врезалась в ограждение на обочине дороги.

В результате автомобиль скорой помощи пришел в состояние негодности. Находившийся в машине скорой помощи больной был доставлены в больницу на такси.