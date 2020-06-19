В ДТП погибли 3, ранены 8 человек

Органами внутренних дел по "горячим следам" раскрыто 28 совершенных за день преступлений.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, удалось раскрыть 7 ранее совершенных преступлений.

Задержаны и переданы по назначению 23 объявленных в розыск, в том числе 9 человек, находившихся в розыске из-за долга.

На автомобильных дорогах республики произошло 3 тяжелых ДТП, в результате которых погибли 3, ранены 8 человек.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников органов внутренних дел выявлено 17 фактов, связанных с наркотиками. Задержаны 43 лиц, подозреваемых в совершении преступления.