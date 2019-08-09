В ДТП по дороге в аэропорт пострадали мать и шестимесячный ребенок

По дороге в аэропорт, возле Сабунчинского перехода произошло ДТП, в котором пострадали женщина и ее ребенок.

Как сообщил Report пресс-секретарь минздрава Парвиз Абубекиров, 30-летняя женщина получила резаную травму в области лба, а полугодовалая девочка получила черепно-мозговую травму и ушиб теменной части.

Усилиями свидетелей ДТП пострадавшие были доставлены в Институт педиатрии. "В настоящее время пострадавшие проходят лечение в Клинико-медицинском центре", - cообщил пресс-секретарь минздрава.