В ДТП на трассе Баку-Сумгайыт погиб сын сотрудника дорожной полиции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Абшерон. 10 октября. REPORT.AZ/ На автодороге Баку-Сумгайыт произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, направлявшийся из Сумгайыта в сторону Баку автомобиль Hyundai-Sonata с государственным номерным знаком 99-RA-025 потерял управление, после чего врезался в железное ограждение.

В результате ДТП, находившийся в автомобиле пассажир 24-летний Эльвин Микаил оглу Мамедов скончался. Водитель тяжело ранен.

Отметим, что скончавшийся в результате ДТП парень - сын сотрудника отдела Государственной дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции Микаила Мамедова.

Согласно информации, недавно состоялась свадьба Эльвина Мамедова.

По факту ведется расследование.

*** 09:45

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, происшествие было зафиксировано около 7:30 часов утра недалеко от хырдаланского кладбища.

Так, автомобиль Hyundai Sonata с государственным номерным знаком 99-RA-025 врезался в железное ограждение. В результате ДТП на дороге образовалась пробка.