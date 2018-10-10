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    В ДТП на трассе Баку-Сумгайыт погиб сын сотрудника дорожной полиции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Абшерон. 10 октября. REPORT.AZ/ На автодороге Баку-Сумгайыт произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, направлявшийся из Сумгайыта в сторону Баку автомобиль Hyundai-Sonata с государственным номерным знаком 99-RA-025 потерял управление, после чего врезался в железное ограждение.

    В результате ДТП, находившийся в автомобиле пассажир 24-летний Эльвин Микаил оглу Мамедов скончался. Водитель тяжело ранен.

    Отметим, что скончавшийся в результате ДТП парень - сын сотрудника отдела Государственной дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции Микаила Мамедова.

    Согласно информации, недавно состоялась свадьба Эльвина Мамедова.

    По факту ведется расследование.

    *** 09:45

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает Report, происшествие было зафиксировано около 7:30 часов утра недалеко от хырдаланского кладбища.

    Так, автомобиль Hyundai Sonata с государственным номерным знаком 99-RA-025 врезался в железное ограждение. В результате ДТП на дороге образовалась пробка.

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