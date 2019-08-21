В ДТП в Сиязани пострадали 8 человек

В Сиязани произошло ДТП, в котором пострадали 8 человек.

Как сообщили северному бюро Report в Сиязаньском отделении полиции, столкнулись автомобили ВАЗ-2107, управляемый жителем села Эйнибулаг Мирнаги Гашимовым, 1994 года рождения, и Opel, за рулем которого сидел Сеймур Гулиев, 1978 года рождения.

В результате пострадали 8 человек. Пострадавшие были доставлены в Сиязаньский региональный лечебно-диагностический центр.

Шесть пострадавших после оказания первой медицинской помощи были отправлены домой. М.Гашимов и его пассажир проходят лечение. По факту ведется расследование.