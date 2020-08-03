В ДТП в праздничные дни погибли 3 человека

С 1 по 2 июля по "горячим следам" было раскрыто 38 преступлений

Обнародованы статистические данные о преступлениях, совершенных на выходные.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, с 1 по 2 июля по "горячим следам" было раскрыто 38 преступлений.

Было обеспечено раскрытие 14 преступлений по предшествующим периодам.

Было задержано 19 человек, находившихся в розыске, в том числе 11 должников. На дорогах произошло 3 тяжелых ДТП, в результате которых погибли 3 человека.

Было раскрыто 23 преступления, связанных с наркотиками, а также 4 факта незаконного хранения оружия. По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек.