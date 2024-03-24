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В ДТП на дороге Нахчыван-Садарак пострадали три человека

В ДТП на дороге Нахчыван-Садарак пострадали три человека На автодороге Нахчыван-Садарак произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.
Происшествия
24 марта 2024 г. 13:07
В ДТП на дороге Нахчыван-Садарак пострадали три человека

На автодороге Нахчыван-Садарак произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в селе Пусйан Шарурского района.

Водитель автомобиля "Мерседес", который двигался на большой скорости, потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

В аварии травмы различной степени тяжести получили жители села Аралыг Шарурского района Гюльназ Гяляндар гызы Гасанова (1953 г.р.), Пюнхан Гасан оглу Рзаев (1970 г.р.) и Сайяра Хидаят гызы Гасанова (1987 г.р.).

Пострадавшие госпитализированы в Нахчыванскую центральную больницу, состояние П.Рзаева оценивается как тяжелое, состояние двух пассажирок - средней тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan-Sədərək magistralında yol-nəqliyyat hadisəsi olub, 3 nəfər xəsarət alıb

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