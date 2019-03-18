В ДР Конго при сходе поезда с рельсов погибли 24 человека

По меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения при сходе с рельсов товарного поезда в провинции Касаи Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило AFP.

По имеющимся данным, большая часть пассажиров проникла на поезд нелегально. Отмечается, что среди жертв много детей.

Как информирует AFP, в результате крушения несколько вагонов перевернулись, еще несколько упали в реку с моста. Поисковая операция была приостановлена с наступлением ночи, но ожидается, что число жертв может возрасти.

Причины инцидента неизвестны.