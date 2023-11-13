В дорожной аварии в Имишли один человек погиб, трое пострадали

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Меммедли на участке автодороги Имишли-Кюрдемир.

Водитель автомобиля ВАЗ-2107 Джошгун Тагиев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения, однако не справился с управлением в результате чего машина перевернулась.

Пассажиры Инджи Тагиева (1976 г.р.), Раксана Тагиева (2009 г.р.) и Фахри Тагизаде (2014 г.р.) были госпитализированы с различными травмами. Ф.Тагизаде впоследствии скончался в Имишлинской центральной районной больнице.

По факту проводится расследование.