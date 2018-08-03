В дорожной аварии в Хачмазе пострадали 5 человек

Хачмаз. 3 августа. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на автодороге Баку-Хачмаз, в части, проходящей через село Хуловлу.
Находившийся в движении автомобиль на полном ходу врезался в стоящий на дороге автомобиль. В результате столкновения пострадали пять человек.
Имена пострадавших приведены ниже:
Нифтиева Шабика Алекпер гызы (1960),
Гулиева Сяням Гаджибала гызы (1947),
Джавадова Хадиджа Рамазан гызы (1962),
Агаев Надир Шахали оглу (1969),
Гамидова Земфира Сархан гызы
Пострадавшие были размещены в Хачмазскую центральную районную больницу, их состояние считается удовлетворительным.
Расследование по факту ведет Хачмазский районный отдел полиции.
Valeh DadaşovАвтор новости
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