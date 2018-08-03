В дорожной аварии в Хачмазе пострадали 5 человек

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Хачмаз. 3 августа. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на автодороге Баку-Хачмаз, в части, проходящей через село Хуловлу.

Находившийся в движении автомобиль на полном ходу врезался в стоящий на дороге автомобиль. В результате столкновения пострадали пять человек.

Имена пострадавших приведены ниже:

Нифтиева Шабика Алекпер гызы (1960),

Гулиева Сяням Гаджибала гызы (1947),

Джавадова Хадиджа Рамазан гызы (1962),

Агаев Надир Шахали оглу (1969),

Гамидова Земфира Сархан гызы

Пострадавшие были размещены в Хачмазскую центральную районную больницу, их состояние считается удовлетворительным.

Расследование по факту ведет Хачмазский районный отдел полиции.