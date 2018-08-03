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    В дорожной аварии в Хачмазе пострадали 5 человек

    Пострадавшие были размещены в Хачмазскую центральную районную больницу© Report

    Хачмаз. 3 августа. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 5 человек. 

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел на автодороге Баку-Хачмаз, в части, проходящей через село Хуловлу.  

    Находившийся в движении автомобиль на полном ходу врезался в стоящий на дороге автомобиль. В результате столкновения пострадали пять человек. 

    Имена пострадавших приведены ниже:

    Нифтиева Шабика Алекпер гызы (1960),

    Гулиева Сяням Гаджибала гызы (1947),

    Джавадова Хадиджа Рамазан гызы (1962),

    Агаев Надир Шахали оглу (1969),

    Гамидова Земфира Сархан гызы

    Пострадавшие были размещены в Хачмазскую центральную районную больницу, их состояние считается удовлетворительным.

    Расследование по факту ведет Хачмазский районный отдел полиции.

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