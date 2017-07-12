Племянник генерала Рафика Аббасова тяжело пострадал в автоаварии - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Пострадавший в результате аварии водитель Джабир Гусейнов на карете скорой помощи был перевезен из Клинического медцентра №3 в Центральную больницу нефтяников.

Как сообщает Report, его лечение продолжается.

Начальник отдела технического обеспечения Главного управления государственной дорожной полиции г.Баку, капитан полиции Гусейнов Джабир Фирдовси оглу является племянником генерал-майора Рафика Аббасова.

*** 09:53

В Баку произошло ДТП. Как сообщает Report, авария произошла на аэропортовской трассе.

Автомобиль марки Range Rover въехал в автомобиль марки "Камаз", принадлежащий занимающейся расчисткой ограждений ОАО "Азеравтойолсервис". В результате автомобиль был деформирован, а водитель зажат в нем.

На место привлечены сотрудники службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники МЧС извлекли водителя из деформированного автомобиля.

Отметим, что водителем является начальник отдела технического обеспечения Главного управления государственной дорожной полиции г.Баку, 31-летний капитан полиции Джабир Фирдовси оглу Гусейнов. Во время аварии он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Клинический медцентр №3.

В связи с происшествие на территории возникла пробка. По факту начато расследование.