В дорожной аварии в Агдаме один человек погиб, трое ранены

В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, трое получили травмы.

Как сообщает Report, авария произошла в селе Хыдырлы.

Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 потерял управление за рулем, в результате чего транспортное средство перевернулось.

На месте происшествия скончался Ильяс Аллахверенов. Натиг Мамедов (1992 г.р.), Эльмин Аменов (1997 г.р.) и Амик Джафаров (1991 г.р.) с травмами различной степени тяжести были доставлены в Агдамскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.