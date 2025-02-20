В дорожной аварии в Агдаме один человек погиб, трое ранены

В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, трое получили травмы.
Как сообщает Report, авария произошла в селе Хыдырлы.
Водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 потерял управление за рулем, в результате чего транспортное средство перевернулось.
На месте происшествия скончался Ильяс Аллахверенов. Натиг Мамедов (1992 г.р.), Эльмин Аменов (1997 г.р.) и Амик Джафаров (1991 г.р.) с травмами различной степени тяжести были доставлены в Агдамскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.