В Донском гражданин Азербайджана украл телефон у уставшего посетителя кафе

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ 35-летний гражданин Азербайджана решением Донского городского суда России признан виновным в совершении кражи.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как следует из материалов дела, в июле 2017 года злоумышленник, находясь в одном из кафе города Донской, воспользовался тем, что один из его посетителей уснул, и похитил из кармана его шорт мобильный телефон стоимостью 10 900 рублей (183,87 доллара США).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. В ходе расследования похищенное было обнаружено и изъято.