​В Донецкой области Украины задержан гражданин Азербайджана

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Правоохранители Донецкой области задержали 9 ополченцев, один из них азербайджанец.

Как передает Report, об этом сообщил в Facebook начальник областного управления Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, одна из задержанных — жительница Краматорска 1973 года рождения, которая отвечала за питание ополчения ДНР и распределение гуманитарной помощи в Славянске и в Донецке.

Также, по его словам, задержаны мужчины 1957, 1976, 1979, 1991 годов рождения, а также двое 1989 года рождения и двое 1980 года рождения. Среди них — местные жители Мариуполя, Красноармейска, Авдеевки, Марьинки, Волновахи, Бахмутского и Великоновоселковского района, а также один гражданин Азербайджана, проживавший в Николаевке.