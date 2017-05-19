В доме жителя Сумгайыта обнаружены ружья

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В квартире жителя Сумгайыта обнаружены и изъяты ружья, не имеющие документов.

Как сообщает Report, информация распространена на официальном сайте министерства внутренних дел.

Как сообщили в министерстве, на основе полученной информации сотрудники Сумгайытского городского управления полиции провели оперативные мероприятия, в ходе которых в доме жителя города Адиля Гейдарова были обнаружены и изъяты ружья марок "Белка" и "ИЖ-К-16", не имеющие необходимых документов.