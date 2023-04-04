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У жителя Баку изъят автомат Калашникова

У жителя Баку изъят автомат Калашникова В Сураханском районе Баку Полицейские задержали жителя, у которого был изъят автомат Калашникова.
Происшествия
4 апреля 2023 г. 16:25
У жителя Баку изъят автомат Калашникова

У жителя Сураханского района Баку был изъят автомат Калашникова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудниками 33-го Сураханского районного управления полиции был задержан ранее судимый Джамал Гулиев на основании поступившей оперативной информации.

При обыске его дома было обнаружено и изъято автоматическое оружие марки "Калашников" в количестве одной штуки. Джамал Гулиев заявил, что приобрел огнестрельное оружие несколько месяцев назад, но не сдал его в полицию.

Материалы по данному факту направлены в Сураханское районное управление полиции, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Kalaşnikov” avtomatı gizlədən şəxs saxlanılıb

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