У жителя Баку изъят автомат Калашникова

В Сураханском районе Баку Полицейские задержали жителя, у которого был изъят автомат Калашникова.

У жителя Сураханского района Баку был изъят автомат Калашникова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудниками 33-го Сураханского районного управления полиции был задержан ранее судимый Джамал Гулиев на основании поступившей оперативной информации.

При обыске его дома было обнаружено и изъято автоматическое оружие марки "Калашников" в количестве одной штуки. Джамал Гулиев заявил, что приобрел огнестрельное оружие несколько месяцев назад, но не сдал его в полицию.

Материалы по данному факту направлены в Сураханское районное управление полиции, ведется следствие.