В доме в Гусарском районе обнаружен обгоревший труп мужчины

27 октября, 2018 12:16

https://report.az/storage/news/45eba57113fb620533f5ef2f31556665/85278601-cbe9-4722-bb6c-6701ba520d93_292.jpg Гусар. 27 октября. REPORT.AZ/ В доме в гусарском селе Гаякенд обнаружен обгоревший труп мужчины. Как сообщает северное бюро Report, обгоревший труп Бахрама Махмудова 1964 г.р. обнаружен в его доме в селе Гаякенд. Предположительно, мужчина сгорел несколько дней назад. На место прибыли сотрудники органов прокуратуры и полиции. Проведена судебно-медицинская экспертиза трупа. По факту в Гусарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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