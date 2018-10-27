В доме в Гусарском районе обнаружен обгоревший труп мужчины

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Гусар. 27 октября. REPORT.AZ/ В доме в гусарском селе Гаякенд обнаружен обгоревший труп мужчины.
Как сообщает северное бюро Report, обгоревший труп Бахрама Махмудова 1964 г.р. обнаружен в его доме в селе Гаякенд.
Предположительно, мужчина сгорел несколько дней назад.
На место прибыли сотрудники органов прокуратуры и полиции. Проведена судебно-медицинская экспертиза трупа.
По факту в Гусарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости