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    В доме мужчины, угрожающего жене смертью, обнаружены боеприпасы

    Во время обыска в квартире обнаружено 29 патронов, 2 гильзы и 42 пистона

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В одной из квартир на территории Хатаинского района обнаружены боеприпасы.

    Как сообщает Report, информация была распространена министерством внутренних дел.

    25 августа в 35-е отделение полиции обратилась проживающая на территории Хатаинского района женщина, сообщив, что муж угрожает ей расправой и хранит дома боеприпасы.

    Во время обыска в квартире, проведенного сотрудниками 35-го отделение полиции Хатаинского районного управления полиции, в квартире обнаружено и изъято 29 патронов, 2 гильзы и 42 пистона.

    Факт расследуется.

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