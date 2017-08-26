В доме мужчины, угрожающего жене смертью, обнаружены боеприпасы

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В одной из квартир на территории Хатаинского района обнаружены боеприпасы.

Как сообщает Report, информация была распространена министерством внутренних дел.

25 августа в 35-е отделение полиции обратилась проживающая на территории Хатаинского района женщина, сообщив, что муж угрожает ей расправой и хранит дома боеприпасы.

Во время обыска в квартире, проведенного сотрудниками 35-го отделение полиции Хатаинского районного управления полиции, в квартире обнаружено и изъято 29 патронов, 2 гильзы и 42 пистона.

Факт расследуется.