​В квартире азербайджанца обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Купчино застрелена приезжая из Пскова.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, труп 37-летней женщины с огнестрельным ранением в живот был обнаружен 2 мая около 20 часов в съемной квартире дома 20, корпус 4 по Софийской улице.

Погибшая была зарегистрирована в городе Пскове, но в октябре 2012 года выписалась.

Тело обнаружил один из квартиросъемщиков, 48-летний уроженец Азербайджана, житель Башкирии, гражданин РФ. Оружие в квартире не найдено.

В настоящее время полиции разыскивает второго съемщика, 41-летнего гражданина Азербайджана. Владельцем квартиры является их земляк, в момент обнаружения трупа 57-летний мужчина находился за городом.

Тело погибшей направлено в морг для проведения назначенных экспертиз.