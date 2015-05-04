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    ​В квартире азербайджанца обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением

    Тело обнаружил один из квартиросъемщиков, уроженец Азербайджана

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Купчино застрелена приезжая из Пскова.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, труп 37-летней женщины с огнестрельным ранением в живот был обнаружен 2 мая около 20 часов в съемной квартире дома 20, корпус 4 по Софийской улице.

    Погибшая была зарегистрирована в городе Пскове, но в октябре 2012 года выписалась.

    Тело обнаружил один из квартиросъемщиков, 48-летний уроженец Азербайджана, житель Башкирии, гражданин РФ. Оружие в квартире не найдено.

    В настоящее время полиции разыскивает второго съемщика, 41-летнего гражданина Азербайджана. Владельцем квартиры является их земляк, в момент обнаружения трупа 57-летний мужчина находился за городом.

    Тело погибшей направлено в морг для проведения назначенных экспертиз.

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