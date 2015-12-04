В доме арестованного помощника Талеха Багирова найдены оружие и боеприпасы

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В доме заместителя председателя движения "Мусульманское единство" Эльчина Гасымова, находящегося под арестом, найдено оружие.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, сотрудники Сабунчинского районного управления полиции и Бакинской городской прокуратуры установили, что Эльчин Гасымов, в отношении которого 6 ноября была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 30 суток по ст. 301 и ст. 298.2 Кодекса об административных правонарушениях, является одним из активных членов движения "Мусульманское единство". В ходе осмотра в доме Э.Гасымова в поселке Маштага были обнаружены и изъяты 1 пистолет марки "Макаров", 1 граната "Ф-1" и около 100 единиц религиозной литературы.