В квартире и офисе бывшего гендиректора обнаружены 330 тыс. долларов и 87 тыс. манатов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы показания бывшего генерального директора ООО AzİnTelekom Джалила Джафарова, данные предварительному следствию.

Как сообщает Report, он не признал себя виновным по предъявленному обвинению и указал, что цены, предоставляемые компании Cartburg NC, в рамках шкалы соответствовали ценам, предлагаемым другим мобильным операторам.

По его словам, заключение договора и сотрудничество с компанией Cartburg NC было поручено ему непосредственно министром связи и высоких технологий Али Аббасовым: "Министр сам постоянно контролировал цены, месячный объем и качество трафика. Министр заявил мне, что требуется большая поддержка и помощь МНБ для предотвращения стремительного падения объема трафика, а также предотвращения киберпреступности. Поэтому он указал мне на необходимость заключения контракта с компанией Cartburg NC, которая связана с МНБ. Я потребовал у Али Аббасова письменного указания о заключении контракта. В результате этого в министерстве было проведено заседание, и согласно письменному протоколу заседания были даны указания о сотрудничестве. В качестве представителя этой компании знаю только Аяза Керимова. Его представил мне Али Аббасов и поручил сотрудничать с ним".

Согласно соответствующему обвинительному акту, в связи со следственной необходимостью в квартире и на рабочем месте Джалила Джафарова были проведены обыски, в ходе которых в квартире Дж.Джафарова по адресу: город Баку, улица О.Мустафаева, 51 были найдены 300 тыс. долларов США и 87.000 манатов, помимо этого, из офиса на улице З.Алиевой, 77 в Баку обнаружены и изъяты 30 тыс. долларов США и драгоценности в крупном размере. Эти денежные средства 4 ноября 2015 года были вложены на депозитный счет Генпрокуратуры Азербайджанской Республики.

Отметим, что Дж.Джафаров обвиняется по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере) Уголовного кодекса.