​В деятельности Исполнительной власти города Баку обнаружены недочеты

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Результаты контрольных мероприятий по выявлению случаев нарушения законодательства в сфере распространения наружной рекламы на территории города Баку не были официально задокументированы. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2014 год.

Так, за отчетный год Счетная палата провела аудит с целью выявления соответствия законодательству финансово-хозяйственных операций, а также взимания государственных пошлин и использования государственного имущества отделом рекламы и информации Исполнительной власти города Баку.

В отчете сказано, что во время оформления тарифов по коммерческим объектам, на которых разрешено размещать рекламные щиты, дифференциация мест рекламных носителей не полностью соответствовала закрепленным в соответствующих нормативных актах категориям. В то же время, не был проведен учет земельных участков, зданий и других объектов, находящихся в государственной собственности.

Разрешение на размещение рекламных щитов на некоторых улицах было оформлено на основе одного документа, что противоречит "Форме документа, дающего разрешение на размещение рекламы", утвержденной решением Кабинета министров, и "Правилам предоставления разрешения (согласия) на распространение рекламы", утвержденным указом президента Азербайджана. В то же время, в некоторых случаях проекты и эскизы рекламных носителей не были утверждены в порядке, определенном законодательством.

В 2014 году не была обеспечена выплата в государственный бюджет 13 930 манатов по 199 операциям, связанным с размещением наружной рекламы, в то же время, не были соблюдены требования соответствующих актов законодательства во время выполнения рекламных работ.