В деокупированном селе Агдама обнаружено 800 кг конопли

На территории освобожденного от армянской оккупации села Джинли в Агдамском районе обнаружены наркотические растения.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники Агдамского районного отдела полиции продолжают оперативно-розыскные и контрольно-профилактические мероприятия на территории района.
В результате проведенных мероприятий на территории освобожденного от оккупации села Джинли сотрудниками полиции были изъяты и уничтожены 1 200 кустов конопли общим весом 800 килограммов.