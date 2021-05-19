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В деокупированном селе Агдама обнаружено 800 кг конопли

В деокупированном селе Агдама обнаружено 800 кг конопли Сотрудники Агдамского районного отдела полиции продолжают оперативно-розыскные и контрольно-профилактические мероприятия на территории района
Происшествия
19 мая 2021 г. 10:14
В деокупированном селе Агдама обнаружено 800 кг конопли
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На территории освобожденного от армянской оккупации села Джинли в Агдамском районе обнаружены наркотические растения.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники Агдамского районного отдела полиции продолжают оперативно-розыскные и контрольно-профилактические мероприятия на территории района.

В результате проведенных мероприятий на территории освобожденного от оккупации села Джинли сотрудниками полиции были изъяты и уничтожены 1 200 кустов конопли общим весом 800 килограммов.

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Версия на английском языке 800 kg of drugs found in Aghdam's liberated village
Версия на азербайджанском языке Ağdamın işğaldan azad edilən kəndində 800 kq narkotik aşkarlandı

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