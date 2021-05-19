В деокупированном селе Агдама обнаружено 800 кг конопли

Сотрудники Агдамского районного отдела полиции продолжают оперативно-розыскные и контрольно-профилактические мероприятия на территории района

На территории освобожденного от армянской оккупации села Джинли в Агдамском районе обнаружены наркотические растения.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники Агдамского районного отдела полиции продолжают оперативно-розыскные и контрольно-профилактические мероприятия на территории района.

В результате проведенных мероприятий на территории освобожденного от оккупации села Джинли сотрудниками полиции были изъяты и уничтожены 1 200 кустов конопли общим весом 800 килограммов.