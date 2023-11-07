В День Победы пройдет шествие личного состава МО в сопровождении военного оркестра

По случаю 8 ноября - Дня Победы с 09:00 до 13:00 утра запланировано шествие личного состава в сопровождении военного оркестра по различным улицам и проспектам города Баку. В связи с этим некоторые улицы и проспекты столицы будут временно закрыты.

По случаю 8 ноября - Дня Победы с 09:00 до 13:00 утра запланировано шествие личного состава Министерства обороны в сопровождении военного оркестра по различным улицам и проспектам города Баку. В связи с этим некоторые улицы и проспекты столицы будут временно закрыты.

Об этом Report заявил представитель Управления дорожной полиции города Баку Араз Аскерли.

По его словам, для проведения мероприятий запланированы определенные маршруты:

"Первый маршрут – Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюльбюля, Киноцентр Низами, проспект Нефтчиляр, площадь Азадлыг;

Второй маршрут – Аллея шехидов, комплекс Flame Towers, станция метро Ичеришехер, круг Азнефть, памятник Бахрам Гюру;

Третий маршрут будет в направлении парка Гусейна Джавида, проспекта Гусейна Джавида, проспекта Парламента, Аллеи шехидов".