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В День Победы движение автомобилей на центральных улицах Баку будет ограничено

В День Победы движение автомобилей на центральных улицах Баку будет ограничено В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, которые пройдут 8 Ноября - в День Победы, на некоторых улицах и проспектах буячдет ограничено движение всех видов транспорта.
Происшествия
6 ноября 2021 г. 14:34
В День Победы движение автомобилей на центральных улицах Баку будет ограничено

В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, которые пройдут 8 Ноября - в День Победы, на некоторых улицах и проспектах будет ограничено движение всех видов транспорта.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Ограничение будет действовать 8 ноября с 07:00 до окончания запланированного шествия, которое начнется от Площади флага и завершится у Парка Победы. В связи с мероприятием изменяются направления движения автомобилей по кругу “Азнефть”, проспекту Нефтчиляр, улицам Ковкаб Сафаралиевой, Расула Рзы, Юсифа Сафарова, Истиглалийят, проспектам Азадлыг, Бюльбюля, бульвару Аг Шехер.

Проезд автомобилей будет возможен по внутренним улицам поселка Баилово, улицам Мехти Гусейна, Теймура Эльчина и проспекту Парламента.

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Версия на азербайджанском языке Noyabrın 8-də Bakının mərkəzi küçələrində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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