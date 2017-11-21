В Dəmirbank присвоены миллионы желающих внести депозиты - СУД

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в присвоении бывшего директора Баилского филиала ОАО Dəmir Bank Фарах Рашадетли, казначея Тамамгюль Ханларовой и сотрудника банка Фариза Гараева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинению, Ф.Рашадетли, работая заведующей Баилского филиала ОАО Dəmir Bank, воспользовалась служебным положением, подделала документы и присвоила 1 млн 225 тыс. манатов Азизы Ахундовой, которые последняя хотела вложить в банк в качестве депозита.

Тем же способом Ф.Рашадетли были присвоены 800 тыс. манатов Бахруза Ахундова, 400 тыс. манатов Парваны Алиевой, 300 тыс. манатов Гюльнур Ахундовой, 300 тыс. манатов Севды Халиловой, 150 тыс. долларов Фирангиз Мамедли, 100 тыс. долларов Руслана Гасымова.

Ф.Рашадетли признала себя частично виновной по обвинению.

Очередной процесс назначен на 22 декабря.

Отметим, что Ф.Рашадетли обвиняется по статьям 178.32 (мошенничество), 179.3.2 (присвоение), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог), Ф.Гараев и Т.Ханларова – по статье 308 (злоупотребление должностными полномочиями). В отношении всех трех была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Эти люди обвиняются в присвоении более 3 млн манатов. По уголовному делу проходит 8 потерпевших. Ранее на подготовительном процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям было решено вернуть уголовное дело предварительному следствию. Судья заявил, что во время предварительного следствия был допущен ряд нарушений. Дело было пересмотрено и направлено в суд.

Напомним, что Ф.Рашадетли работала директором филиала Dəmir Bank, Т.Ханларова - казначеем, Ф.Гараев - сотрудником.