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    В деле сына Галиба Салахзаде потерпевший отозвал жалобу

    На решение суда подана апелляционная жалоба

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на решение суда о взятии под стражу сына бывшего депутата Милли Меджлиса Галиба Салахзаде Алигусейна Салахзаде.

    Об этом Report сообщил адвокат А.Салахзаде.

    По его словам, в связи с решение было обращено в Бакинский апелляционный суд. Адвокат добавил, что потерпевший Эльбей Мирзоев отозвал свое заявление с жалобой: "Он представил жалобу следствию".

    Отметим, что в отношении А.Салахзаде решением Насиминского районного суда избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 3 месяца. Ему инкриминируется статья 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в статье) Уголовного кодекса. Согласно статье, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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