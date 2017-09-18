В деле сына Галиба Салахзаде потерпевший отозвал жалобу

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на решение суда о взятии под стражу сына бывшего депутата Милли Меджлиса Галиба Салахзаде Алигусейна Салахзаде.

Об этом Report сообщил адвокат А.Салахзаде.

По его словам, в связи с решение было обращено в Бакинский апелляционный суд. Адвокат добавил, что потерпевший Эльбей Мирзоев отозвал свое заявление с жалобой: "Он представил жалобу следствию".

Отметим, что в отношении А.Салахзаде решением Насиминского районного суда избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 3 месяца. Ему инкриминируется статья 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в статье) Уголовного кодекса. Согласно статье, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.