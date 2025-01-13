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Новые подробности жестокого убийства в Сальяне: сын задержан в качестве подозреваемого

Новые подробности жестокого убийства в Сальяне: сын задержан в качестве подозреваемого В деле об убийстве жителя Сальянского района Рояла Гусейнова выявлены новые обстоятельства.
Происшествия
13 января 2025 г. 13:45
Новые подробности жестокого убийства в Сальяне: сын задержан в качестве подозреваемого

В деле об убийстве жителя Сальянского района Рояла Гусейнова, чье тело было найдено расчлененным в коллекторе, выявлены новые обстоятельства.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, в совершении преступления теперь подозревают несовершеннолетнего сына погибшего, а не его супругу.

Житель Сальянского района Роял Гусейнов (1984 г.р.) числился пропавшим без вести с 18 декабря прошлого года. Ранее МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление о том, что мужчина был убит выстрелом из охотничьего ружья, затем его тело расчленили и сбросили в коллектор, чтобы скрыть преступление.

Останки тела были извлечены с участием прокурора-криминалиста и эксперта, назначены необходимые экспертизы.

На начальном этапе следствия подозрение в убийстве пало на супругу погибшего, Метанет Гусейнову (1986 г.р.), ее задержали. Однако в ходе следственных мероприятий получены доказательства, дающие основания подозревать, что преступление совершил несовершеннолетний сын погибшего.

Гусейнова была освобождена, а несовершеннолетний подозреваемый привлечен в качестве обвиняемого. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Salyanda qətlə yetirilən şəxslə bağlı yeni detallar üzə çıxıb

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