В "Деле МНБ" свидетель дал показания: Он приставил пистолет к моей голове и потребовал молчать

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника отдела Главного управления контрразведки ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Миразиза Аскерова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева в качестве свидетеля показания дал брат пострадавшего Видади Азизова Азиз Азизов.

Он отметил, что в апреля 2012 года ему позвонила супруга брата Тарана Ахмедова и сообщила о задержании В.Азизова: "Тарана сказала, что люди в масках надели на Видади наручники и увезли. Мы пошли в 16-ое отделение полиции и дали объяснительные. Вечером Видади вернулся домой и заявил, что был задержан сотрудниками министерства национальной безопасности. Он сказал, что у него отобрали взятые в банке 670 тыс. манатов, но потом вернули 300 тыс. манатов".

По словам А.Азизова, спустя несколько дней после того, как его брата отпустили, у него вновь потребовали деньги: "Во время телефонного разговора с Видади он сказал, что с него вновь требуют 100 тыс. манатов. Брат заявил, что ему удалось собрать 40 тыс. манатов и передать сотрудникам МНБ".

Обвиняемый М.Аскеров возразил и сказал, что А.Азизов лжет.

Затем между представителем пострадавшего В.Азизова и обвиняемым лицом возник спор. Судья сделал предупреждение.

На процессе в качестве свидетеля была также допрошена сестра В.Азизова Солмаз Ибрагимзаде.

В своих показаниях супруга В.Азизова Тарана Ахмедова отметила, что 7 апреля 2012 года приехала из Геранбоя в Баку: "Вместе с супругом мы пошли покупать мебель. В мебельном магазине я поняла, что за нами следят двое-трое молодых людей. Однако, я ничего не сказала Видади. Затем мы поехали в Наримановский филиал Zaminbank. Мы с водителем остались в машине, а Видади зашел в банк. Спустя некоторое время он вышел из банка с черным пакетом в руке. Когда он хотел положить пакет в багаж, люди в масках напали на него и увезли Видади. Один из них приставил пистолет к моей голове и потребовал молчать. Этого человека я никогда не прощу".

По словам обвиняемого М.Аскерова, в официальном порядке за В.Азизовым следили за три дня до этого. Он сказал, что В.Азизов знал о посланных из-за рубежа деньгах: "Видади обещал дочери, что как только поступят деньги из-за рубежа, купит ей автомобиль "Porsche". Они даже обсуждали дома цвет автомобиля. Все это отразилось в документах, связанных с прослушиванием и слежкой. Я хотел принести эти документы в суд. Так как, там все ясно. Имеются фото и видео доказательства того, куда ходила и с кем встречалась эта семья. В действительности, в день происшествия они не ходили в мебельный магазин. Они пошли туда, чтобы определить, есть ли за ними слежка, или нет. Там за ними со стороны следили не молодые люди, а несколько наших сотрудников".

В это время между пострадавшим и обвиняемым возник спор.

Процесс продолжится 17 мая.

Согласно обвинению, М.Аскеров обвиняется в требовании путем угроз денег с пострадавших и других тяжких преступлениях.

Он обвиняется по ст. 182.3.1, 182.3.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1 и 341.2.3 УК.