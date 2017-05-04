В "деле МНБ" пострадавший потребовал, чтобы Эльдар Махмудов дал показания в суде

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по делу бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника того же центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева пострадавшие выступили с ходатайствами.

Пострадавший Талех Садыгов заявил о возбуждении в отношении обвиняемых лиц гражданского иска на 500 тыс. манатов. Другой обвиняемый Айдын Джафаров подал гражданский иск по поводу возмещения материального ущерба в размере 50 тыс. манатов, и морального ущерба в размере 40 тыс. манатов.

Он потребовал, чтобы наряду с обвиняемыми лицами, в качестве гражданских ответчиков были признаны бывший начальник Мониторингового центра МНБ, генерал-майор Теймур Гулиев, начальница Оперативно-технического управления, генерал-майора Натаван Мирветова и другой сотрудник министерства Эльшад Азизов.

Пострадавший Алескер Алиев заявил о возбуждении в отношении Эльчина Алиева гражданского иска на 74 тыс. манатов, а Магсуд Махмудов – на 1 млн 400 тыс. манатов. М.Махсудов сказал, что за один день продал свое имущество за 120 тыс. манатов.

Суд постановил принять все гражданские иски на производство.

Затем пострадавший Матлаб Мустафаев выступил с несколькими ходатайствами и потребовал предоставить ООО Azercell копии его телефонных разговоров.

Суд оставил ходатайство не рассмотренным.

В другом ходатайстве М.Мустафаев потребовал допросить на суде еще 22 человек в качестве свидетелей: "Среди этих свидетелей есть также имена бывшего министра Эльдара Махмудова, судей Сабаильского и Насиминского районных судов. Приказ о подготовке операции дал Эльдар Махмудов. В этом деле также принимали участие начальник Главного следственного управления МНБ Мовлан Шихалиев, его заместитель Тахсин Агаев и другие сотрудники. Я требую, чтобы их допросили в суде. Так как эти лица были осведомлены по поводу совершенного моим братом Маликом Мустафаевым суицида".

Судейская коллегия на данном этапе оставила ходатайство нерассмотренным.

Затем пострадавшие дали показания.

Очередное заседание суда назначено на 8 мая.

Отметим, что Э.Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Э.Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.