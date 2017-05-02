В "деле МНБ" дал показания бывший завотделом Госкомитета по вопросам имущества

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы некоторые детали по уголовному делу бывшего начальника антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника центра, полковника Азера Мехдиева.

Как сообщает Report, согласно обвинительному акту, одним из пострадавших в уголовном деле признан бывший начальник отдела службы реестра Госкомитета по вопросам имущества (ГКВИ) Рауф Султанов.

В показаниях во время предварительного следствия Р.Султанов сообщил, что с 2009 по декабрь 2014 года работал начальником отдела службы реестра ГКВИ Гарадагского, Хазарского, Насиминского районов и заместителем начальника Хазарского района. По его словам, летом 2011 года сотрудники МНБ забрали его в здание министерства: "Когда я работал заместителем начальника Хазарского районного отдела Комитета, лицо по имени Камиль Шукюров, постоянно занимающийся в этом отделе оформлением документов для разных лиц на основе доверенности, вышел из служебного кабинета начальника отдела Сабита Мамедова и пришел ко мне в комнату. Он положил на стол в моем служебном кабинете определенную сумму денег. Как только Камиль положил деньги на стол, в комнату вошли 4-5 человек в гражданском, назвавшихся сотрудниками МНБ. Они начали вести видеосъемку. Я не знал, какую сумму и с какой целью Камиль положил мне на стол".

Р. Султанов отметил, что сотрудники МНБ говорили, что он взял взятку: "Меня вместе с Камилем Шукюровым отвезли в здание МНБ на автомобиле седан синего цвета. Там мы пошли в комнату человека по имени Ильгар Алиев, фотографию которого я впоследствии увидел в интернете. Там Ильгар Алиев потребовал у меня написать объяснительную, что Сабит Мамедов попросил у Камиля Шукюрова взятку. Я не согласился с этим требованием. Мне пригрозили арестом, если не напишу объяснительную".

Он отметил, что для освобождения не давал денег сотрудникам МНБ.

Дававший по эпизоду показания Э.Гулиев заявил, что не помнит проведения незаконных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Рауфа Султанова, привода его в министерство, как и самого потерпевшего.

Отметим, что Э.Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Э.Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.