В декабре за нарушение госграницы задержан 41 человек

В декабре 2023 года за нарушение государственной границы сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 41 человека.

В декабре 2023 года за нарушение государственной границы сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 41 человека.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил пресс-центр ГПС.

Отмечается, что 20 из них - граждане Азербайджана, 6 - Пакистана, 7 - Ирана, 3 - Индии, 2 - Алжира, 1 - Таджикистана, 1 - Грузии и 1 - Турции.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией при попытке пересечения государственной границы с поддельными документами задержаны 22 человека.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 834 человека, в их отношении приняты соответствующие меры.