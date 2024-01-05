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В декабре за нарушение госграницы задержан 41 человек

В декабре за нарушение госграницы задержан 41 человек В декабре 2023 года за нарушение государственной границы сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 41 человека.
Происшествия
5 января 2024 г. 11:22
В декабре за нарушение госграницы задержан 41 человек

В декабре 2023 года за нарушение государственной границы сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали 41 человека.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил пресс-центр ГПС.

Отмечается, что 20 из них - граждане Азербайджана, 6 - Пакистана, 7 - Ирана, 3 - Индии, 2 - Алжира, 1 - Таджикистана, 1 - Грузии и 1 - Турции.

В рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией при попытке пересечения государственной границы с поддельными документами задержаны 22 человека.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 834 человека, в их отношении приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKeçən ilin dekabr ayında dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 41 nəfər saxlanılıb

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