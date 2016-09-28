В Дашкясане поспорившая с зятем женщина пыталась покончить с собой

Дашкясан. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Дашкясанском районе поспорившая с зятем женщина пыталась покончить с собой.

Как сообщает западное бюро Report, жительница села Юхары Дашкясан Джафарова Рейхан Рамазан гызы (1977 г.р.) поспорила с зятем, после пыталась покончить с собой, выпив уксусную кислоту.

Женщина была доставлена в больницу скорой медицинской помощи города Гянджи. Как сообщили в больнице, врачи оказали экстренную помощь женщине: "Ее состояние средней тяжести".

По данному факту ведется расследование в Дашкясанском районном отделении полиции.