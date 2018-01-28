В Дашкесяне один из участников ссоры пытался задушить другого

Дашкесан. 28 января. REPORT.AZ/ В Дашкесане ссора между двумя коллегами по работе переросла в драку.

Как передает западное бюро Report, житель Дашкесанского района Ильгар Дамир оглу Гусейнов 1965 г.р. по пока что неизвестным причинам повздорил со своим коллегой по работе по имени Муса.

Во время ссоры Муса начал душить И.Гусейнова. Находящиеся поблизости люди спасли И. Гусейнова от удушения и доставили в больницу. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется следствие.