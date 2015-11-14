В Дашкесане произошел сильный ураган, есть разрушения - ФОТО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Дашкесане произошел сильный ураган.

Как сообщает Report, в результате произошедшего в ночные часы природного бедствия нанесен ущерб крышам свыше 10-ти многоэтажных жилых домов и административных зданий и электроснабжению района.

Примерно 200 жителей пострадавших домов временно переселены в здание районной центральной больницы.

Ураганный ветер нанес ущерб линиям электропередач города. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения оставшихся без света частей города.

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям проводят работу по подсчету нанесенного району ущерба.