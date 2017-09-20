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Дашкесан. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе волки напали на село, погибли 34 головы мелкого и 1 - крупного рогатого скота.

Как сообщает западное бюро Report, волки напали на стадо на пастбище в селе Тезекенд.

По словам местных жителей, вчера волки загрызли свыше 20-ти голов мелкого и 1 - крупного рогатого скота: "До этого они напали на скот в частных хозяйствах местного жителя Оруджева Абульфаза Гашам оглу и Тельмана Джафарова. В результате этого в хозяйстве Абульфаза Оруджева погибли 6, а в хозяйстве Тельмана Джафарова - 8 голов мелкого рогатого скота. В течение последних 3-4 дней волки в целом загрызли в нашем селе 34 головы мелкого рогатого скота и 1 корову".

Сельчане добавили, что подобные случаи происходят в селе довольно часто: "Это наносит нам колоссальный ущерб. По этой причине, вооружившись ружьями и сельскохозяйственными инструментами, местные жителя вышли на охоту на волков".