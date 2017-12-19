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    В Дашкесанском районе между соседями произошла драка, есть пострадавшие

    Дашкесан. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе между соседями произошла драка.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Габагтепе.

    Между жителем района Аязом Магеррам оглу Алиевым 1982 г.р. и его соседом Исмаилом Али оглу Мамедовым 1937 г.р. произошел спор, позже переросший в драку. В результате мужчины были доставлены в больницу с различными травмами. Во время спора соседи пустили в дело тупые предметы. Причины инцидента расследуются в отделении полиции Дашкесанского района. 

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