В Дашкесанском районе между соседями произошла драка, есть пострадавшие

Дашкесан. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе между соседями произошла драка.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Габагтепе.

Между жителем района Аязом Магеррам оглу Алиевым 1982 г.р. и его соседом Исмаилом Али оглу Мамедовым 1937 г.р. произошел спор, позже переросший в драку. В результате мужчины были доставлены в больницу с различными травмами. Во время спора соседи пустили в дело тупые предметы. Причины инцидента расследуются в отделении полиции Дашкесанского района.