В Дашкесане завершилось следствие по делу мужчины, ранившего 19-летнего земляка

В Дашкесанском районе завершилось предварительное следствие по уголовному делу Гянджали Гусейнова, обвиняемого в нанесении 19-летнему земляку ножевых ранений.

Как сообщает Report, уголовное дело направлено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Подготовительное заседание по уголовному делу, находящемуся в производстве судьи Эльмина Рустамова, пройдет в ближайшие дни.

Отметим, что инцидент произошел в сентябре этого года в районном селе Гушчу. Местный житель Гасанли Эльтун Ильхам оглу 2000 г.р. поспорил с земляком Гусейновым Гянджали Гусейн оглу 1986 г.р. В результате спора Г.Гусейнов нанес Э.Гасанли 4 ножевых ранения.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что причиной поножовщины стала ревность. Г.Гусейнов обвиняется по ст. 126.1 УК.