О нас

В Дашкесане задержаны повредившие исторический памятник искатели кладов

В Дашкесане задержаны повредившие исторический памятник искатели кладов В Дашкесане задержаны лица, повредившие исторический памятник при поиске золота.
Происшествия
27 октября 2022 г. 10:56
В Дашкесане задержаны повредившие исторический памятник искатели кладов

В Дашкесане задержаны лица, занимавшиеся поиском кладов и при этом повредившие исторический памятник.

Об этом Report сообщил главный инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел капитан полиции Эшгин Гасымов.

В отдел полиции Дашкесанского района поступила информация о том, что на территории села Аран Зейлик несколько человек незаконно искали золото, при этом нанеся ущерб албанскому храму VII- IX веков.

Сотрудники полиции немедленно прибыли на место и приняли неотложные меры. В ходе расследования было установлено, что жители города Сумгайыт Намиг Алиев, Алиага Ахмедов, житель города Ширван Эйнур Самедов, житель города Баку Ульфат Нифталиев и житель Губинского района Талех Ширинов по предварительному сговору прибыли на указанную территорию и с помощью различного электрооборудования и инструментов начали поиски золота на территории храма.

Эти лица были задержаны вместе с вещественными доказательствами и переданы следствию, по факту в Дашкесанском районном отделе полиции продолжается расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоDaşkəsəndə qızıl tapmaq məqsədilə tarixi abidəni sökmək istəyən şəxslər saxlanılıb

Экслюзивные новости

Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi