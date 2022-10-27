В Дашкесане задержаны повредившие исторический памятник искатели кладов

В Дашкесане задержаны лица, повредившие исторический памятник при поиске золота.

В Дашкесане задержаны лица, занимавшиеся поиском кладов и при этом повредившие исторический памятник.

Об этом Report сообщил главный инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел капитан полиции Эшгин Гасымов.

В отдел полиции Дашкесанского района поступила информация о том, что на территории села Аран Зейлик несколько человек незаконно искали золото, при этом нанеся ущерб албанскому храму VII- IX веков.

Сотрудники полиции немедленно прибыли на место и приняли неотложные меры. В ходе расследования было установлено, что жители города Сумгайыт Намиг Алиев, Алиага Ахмедов, житель города Ширван Эйнур Самедов, житель города Баку Ульфат Нифталиев и житель Губинского района Талех Ширинов по предварительному сговору прибыли на указанную территорию и с помощью различного электрооборудования и инструментов начали поиски золота на территории храма.

Эти лица были задержаны вместе с вещественными доказательствами и переданы следствию, по факту в Дашкесанском районном отделе полиции продолжается расследование.