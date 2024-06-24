В Дашкесане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги

24 июня около 02:00 в Дашкесанскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве жительницы села Амирвар Атлас Оджагвердиевой 1985 года рождения.

24 июня около 02:00 в Дашкесанскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве жительницы села Амирвар Атлас Оджагвердиевой 1985 года рождения.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что убийство на почве конфликта совершил супруг Атлас Оджагвердиевой Теймур Оджагвердиев 1971 года рождения.

По факту в Дашкесанской районной прокуратуре возбуждено уголовное по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Теймур Оджагвердиев задержан в качестве подозреваемого лица.