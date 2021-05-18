В Дашкесане водители оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Дашкесанского района продолжают контрольно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Дашкесанского района продолжают контрольно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах.

Как передает Report со ссылкой на Гянджинскую региональую группу пресс-службы МВД, в ходе очередного рейда были выявлены водители, не использовавшие ремни безопасности, а также за неправильное пользования внешними световыми приборами, то есть поворотниками.

С ними проведены профилактические беседы. Водителям сообщили, что пристегивание ремней говорит не только об ответственности, но и защищает человеческую жизнь при резком торможении или каком- либо столкновении.

В ходе рейда в отношении 10 водителей составлен административный протокол.