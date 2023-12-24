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В Дашкесане в жилом доме произошел взрыв 

В Дашкесане в жилом доме произошел взрыв  В жилом доме, расположенном на улице Исмета Гайыбова в городе Дашкесан, произошел взрыв.
Происшествия
24 декабря 2023 г. 20:58
В Дашкесане в жилом доме произошел взрыв 

В жилом доме, расположенном на улице Исмета Гайыбова в городе Дашкесан, произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в связи с поступившим вызовом на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Дашкесанской районной части Государственной противопожарной службы.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что взрыв, не приведший к возгоранию, произошел в используемом как склад помещении расположенной на первом этаже трехэтажного жилого дома трехкомнатной квартиры общей площадью 24 кв.м, по предварительной версии, из-за утечки газа.

В результате обрушилась пристройка площадью 2 кв.м одной из комнат, в двух других комнатах взрывная волна выбила оконные рамы и железные решетки, а хранившаяся в помещении обувь и другие предметы одежды пришли в негодность.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. На месте происшествия силами МЧС приняты необходимые меры безопасности.

По данному факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşkəsəndə yaşayış binasında partlayış baş verib, xəsarət alan olmayıb

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